Μυθικό σκηνικό στην Γερμανία: Ρεπόρτερ ρώτησε παίκτη που ηττήθηκε με 4-1 αν είναι χαρούμενος με τη νίκη!

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της Βέρντερ, Μάρκο Φριντλ έκανε την εμφάνισή του για την μίνι συνέντευξη, φορώντας την φανέλα του τερματοφύλακα της Άιντραχτ και πρώην συμπαίκτη του, Μίκαελ Ζέτερ, αφού είχαν ανταλλάξει φανέλες προηγουμένως.
Αυτό μπέρδεψε την ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου, που ξεκίνησε την συνέντευξη ρωτώντας τον Φριντλ αν είναι χαρούμενος με τη νίκη (!), προκαλώντας τεράστια αμηχανία στον αρχηγό της Βέρντερ.
«Είμαι ποδοσφαιριστής της Βέρντερ, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις», ανέφερε ο Μάρκο Φριντλ, προκαλώντας περισσότερη αμηχανία με τον αρχηγό των ηττημένων να αποχωρεί από το flash interview.
Awkward moment on german TV: Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt keeper (and former teammate) Michael Zetter after his side lost 1-4. He gets asked by a reporter if he's happy with the win, answers: "I'm a Werder Bremen player in case you don't know"
