Μυθικό σκηνικό στην Γερμανία: Ρεπόρτερ ρώτησε παίκτη που ηττήθηκε με 4-1 αν είναι χαρούμενος με τη νίκη!

Ένα απίθανο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο flash interview μετά την βαριά ήττα της Βέρντερ Βρέμης από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 4-1.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της Βέρντερ, Μάρκο Φριντλ έκανε την εμφάνισή του για την μίνι συνέντευξη, φορώντας την φανέλα του τερματοφύλακα της Άιντραχτ και πρώην συμπαίκτη του, Μίκαελ Ζέτερ, αφού είχαν ανταλλάξει φανέλες προηγουμένως.

Αυτό μπέρδεψε την ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου, που ξεκίνησε την συνέντευξη ρωτώντας τον Φριντλ αν είναι χαρούμενος με τη νίκη (!), προκαλώντας τεράστια αμηχανία στον αρχηγό της Βέρντερ.

«Είμαι ποδοσφαιριστής της Βέρντερ, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις», ανέφερε ο Μάρκο Φριντλ, προκαλώντας περισσότερη αμηχανία με τον αρχηγό των ηττημένων να αποχωρεί από το flash interview.