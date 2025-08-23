Η Σάντερλαντ έδωσε τον Τριάντη σε ομάδα του MLS

Ο ομογενής κεντρικός αμυντικός βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού η Μινεσότα Γιουνάιτεντ, αγόρασε τα δικαιώματά του από την Σάντερλαντ.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, που πρόσφατα επέλεξε να αγωνιστεί στην Εθνική, παίρνοντας ελληνική υπηκοότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS, με την Μινεσότα να καταβάλει 1,7 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Σάντερλαντ.

Ο Τριάντης, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2029, με την προοπτική ανανέωσης για ακόμη μια σεζόν.

Ο νεαρός στόπερ, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς στην Αυστραλία και στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Σάντερλαντ, για να περάσει 1,5 σεζόν ως δανεικός στην Χιμπέρνιαν.