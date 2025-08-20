Η προσπάθεια του Ταμπόρδα για Παναθηναϊκό, τι γίνεται με Αντίνο, ο Αργεντινός που αρέσει σε δύο ομάδες. Πετούν φωτιές οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Διαφωνία υπάρχει εντός των τειχών της Γοδόι Κρουζ σχετικά με την πώληση του Αντίνο, όπως προκύπτει από την Αργεντινή. Υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι από μέλη του ΔΣ που δεν συμφωνούν με την πώληση και θεωρούν ότι η Γοδόι βιάζεται να πουλήσει τον παίκτη, αλλά υπάρχει και ο δεύτερος πόλος που έχει αποφασίσει ότι τώρα είναι το σωστό τάιμινγκ για να παραχωρηθεί ο νεαρός εξτρέμ. Η άποψη του δεύτερου πόλου είναι εκείνη που μετράει περισσότερο στις τάξεις της Γοδόι. (ΦΩΣ)

*Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει από τον Ντιόγκο Νασιμέντο να ανεβάσει κι άλλο ταχύτητα και ένταση. Είχε ένα καλό 20λεπτο με την Ίντερ, αλλά περιμένει κι άλλα. Σε γενικές γραμμές μπορεί ο Πορτογάλος χαφ να δείχνει ότι δεν έχει μπει πλήρως στο κλίμα του Ολυμπιακού, αλλά ο Βάσκος τεχνικός δείχνει ευχαριστημένος από την έως τώρα παρουσία του. Και θεωρεί επίσης ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο για να προσαρμοστεί. Άλλωστε, στη Βιζέλα έπαιζε την τελευταία διετία. Άλλα τα μεγέθη των δύο ομάδων. (ΦΩΣ)

*Ο Νταβίντ Κάρμο δεν θα πάει τελικά στη Βαλένθια. Θα κοιτάξει να πάει αλλού. Κυρίως προς Ισπανία μεριά τον βλέπουμε. Ο Ανγκολέζος πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού δεν θα μείνει στην Αγγλία και γι’ αυτόν τον λόγο ψάχνεται να βρει άκρη για να συνεχίσει την καριέρα του στη Λα Λίγκα. Απ’ ό,τι φαίνεται, θα τα καταφέρει. Λέγεται ότι υπάρχει ομάδα από την Ισπανία που θα τον ζητήσει από τη Νότιγχαμ. (ΦΩΣ)

*Το παρατεταμένο ντεφορμάρισμα του Λιούμπιτσιτς σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Περέιρα έχουν προκαλέσει αγωνιστικό… πονοκέφαλο στον Μάρκο Νίκολιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να καταστρώνει τα σχέδιά του για το ματς της Πέμπτης με την Άντερλεχτ, καλούμενος να επιλέξει τα κατάλληλα πρόσωπα στον χώρο του κέντρου ώστε η ΑΕΚ να πάρει σκορ που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 28 Αυγούστου. (LIVE SPORT)

*Σε δεινή αγωνιστική θέση βρίσκεται ο Γενς Γιόνσον, καθώς ο Δανός είναι φανερά εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά όσο δεν αποκτά η ΑΕΚ άλλον ποδοσφαιριστή για τη θέση μπροστά από τα στόπερ, ο Γιόνσον θα... επιστρατεύεται για ολιγόλεπτες συμμετοχές, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. (LIVE SPORT)

*Η Πλατένσε έχει… στυλώσει τα πόδια αναφορικά με την περίπτωση του Βιθέντε Ταμπόρδα και παραμένει αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, ωστόσο ο Αργεντινός φαίνεται ότι έχει αναλάβει δράση. Ο Ταμπόρδα έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει ο κίνδυνος να «χαλάσει» η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό εξαιτίας της στάσης που διατηρεί η ομάδα που παίζει δανεικός από την Μπόκα και προσπαθεί να πείσει τη διοίκηση της Πλατένσε να του επιτρέψει να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Από την πλευρά της η Μπόκα διατηρεί ουδέτερη στάση και δεν επιθυμεί να παρέμβει, καθώς έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Πλατένσε. (SPORTDAY)

*Είναι αλήθεια πως πριν από τη συμφωνία με την ΕΠΟ για το πόστο του ομοσπονδιακού τεχνικού, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε πολύ κοντά στον πάγκο της εθνικής Σερβίας; (ΩΡΑ)

*Κουίζ: ποιος Αργεντινός επιθετικός που παίζει στη La Liga απασχολεί -συγχρόνως- δύο ελληνικές ομάδες; (ΩΡΑ)

