Επίσημα παίκτης του Ηρακλή ο Ντέλετιτς

Ο Μίλος Ντέλετιτς είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή, με τον Σέρβο να υπογράφει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τους «κυανόλευκους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας μας με τον ποδοσφαιριστή Milos Deletic για τoν επόμενο χρόνο.

Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός μέχρι πρότινος ανήκε στην ομάδα τoυ Πανσερραϊκού , ενώ παλαιότερα φόρεσε τη φανέλα και άλλων ομάδων της Super League 1 όπως η Α.Ε.Λ. , η Α.Ε.Κ., η Λαμία , ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ν.Π.Σ. Βόλος .

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε μια καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς , με πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί να επανέλθει η ομάδα μας στην Super League 1 .»