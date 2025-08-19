Επίσημα παίκτης του Ηρακλή ο Ντέλετιτς

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«H ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας μας με τον ποδοσφαιριστή Milos Deletic για τoν επόμενο χρόνο.
Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός μέχρι πρότινος ανήκε στην ομάδα τoυ Πανσερραϊκού , ενώ παλαιότερα φόρεσε τη φανέλα και άλλων ομάδων της Super League 1 όπως η Α.Ε.Λ. , η Α.Ε.Κ., η Λαμία , ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ν.Π.Σ. Βόλος .
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε μια καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς , με πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί να επανέλθει η ομάδα μας στην Super League 1 .»