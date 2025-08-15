ΠΑΟΚ: Στο όριο Κωνσταντέλιας και Οζντόεφ ενόψει Ριέκα

Στο όριο των καρτών έφτασαν χθες (14/8) οι Κωνσταντέλιας και Οζντόεφ, κάτι που σημαίνει πως σε περίπτωση που «κιτρινιστούν» στην Κροατία, θα χάσουν τη ρεβάνς της Τούμπας.

Τόσο ο νεαρός μεσοεπιθετικός όσο και ο Ρώσος χαφ αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα από τον Γκρίνφελντ στην χθεσινή (14/8) νίκη του Δικέφαλου στο Κλάγκενφουρτ.

Έτσι, έφτασαν αμφότεροι στις δύο, κάτι που σημαίνει πως βρίσκονται πλέον στο όριο ενόψει των διπλών αγώνων με τη Ριέκα. Σε περίπτωση που αντικρίσουν τρίτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα της Πέμπτης (21/8 21:45) στην Κροατία, χάνουν αυτόματα τον επόμενο αγώνα του ΠΑΟΚ, τη ρεβάνς δηλαδή της Τούμπας στις 28 Αυγούστου.

Από μία κάρτα έχουν και οι Μεϊτέ και Ιβανούσετς, οι οποίοι είχαν «κιτρινιστεί» στον πρώτο αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ, χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος τιμωρίας, καθώς με τη λήξη των Play Off οι κάρτες «σβήνονται» ενόψει της League Phase.