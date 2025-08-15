Ολυμπιακός: Επανέρχεται δυναμικά για Αντίνο με νέα πρόταση

Νέα βελτιωμένη πρόταση φέρεται να κατέθεσε ο Ολυμπιακός στη Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο.

Τις τελευταίες κινήσεις για να συμπληρώσει το φετινό παζλ του ρόστερ του θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, με την απόκτηση ενός εξτρέμ να αποτελεί προτεραιότητα. Οι Κρίστοφερ Βέλντε και Γιώργος Μασούρας αποτελούν παρελθόν και οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να κινηθούν εκ νέου για τον Σαντίνο Αντίνο!

Ο 19χρονος εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ απασχόλησε τους Πειραιώτες το τελευταίο διάστημα, ωστόσο δεν είχε βρεθεί η χρυσή τομή με τον σύλλογο της Αργεντινής για να γίνει το ντιλ. Ο Ολυμπιακός είχε ενημερώσει πως αποσύρεται από την υπόθεση, αλλά τις τελευταίες μέρες φαίνεται πως επανήλθε πιο δυναμικά. Κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση που μαζί με τα μπόνους αγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ, ενώ αφήνει ένα ποσοστό της τάξης του 20% στη Γοδόι Κρουζ.

Για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, πιέζει και ο Αντίνο, ο οποίος «ψήνεται» να μετακομίσει στην Ευρώπη και να αγωνιστεί στο Champions League. Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα με τον νεαρό εξτρέμ που έχει ιταλικό διαβατήριο, αλλά και τα χαρακτηριστικά εκείνα που αρέσουν στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

