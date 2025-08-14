Πήγε άμεσα στον Χατσίδη ο Λουτσέσκου, ο μικρός «έραψε» το... χρυσό γκολ του ΠΑΟΚ! (vid)

Αποστολή στην Αυστρία
Ο Δικέφαλος «απέδρασε» από την Αυστρία (0-1) μετά από 120 εξουθενωτικά λεπτά, χάρη σε μία «ζωγραφιά» του Μαντί Καμαρά.
Η φάση του γκολ όμως, ξεκινάει από το κλέψιμο του Δημήτρη Χατσίδη, στον οποίο έσπευσε απευθείας με τη λήξη του αγώνα ο Ραζβάν Λουτσέσκου.
Στο «ντεμπούτο» του ο 19χρονος εξτρέμ γίνεται «κομβικός», σε μία πρόκριση από... χρυσάφι που στέλνει τον ΠΑΟΚ στα Play Off του Europa League και «σφραγίζει» την ευρωπαϊκή του συνέχεια μέχρι -τουλάχιστον- τα Χριστούγεννα.
