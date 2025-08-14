MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1'

Άγγιξε το 0-1 στην παράταση ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια (vid)

Mε το ξεκίνημα της παράτασης ο Κωνσταντέλιας λίγο έλειψε να βάλει τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού στο σκορ με το πλασέ του να κοντράρει σε αμυντικό των Αυστριακών και να αναγκάζει τον Πόλστερ να διώξει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Δείτε τη φάση:

 

