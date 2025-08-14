Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Άγγιξε το 0-1 στην παράταση ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια (vid) 14-08-2025 22:11 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Wolfsberger AC ΠΡΟΣΩΠΑ Γιάννης Κωνσταντέλιας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Mε το ξεκίνημα της παράτασης ο Κωνσταντέλιας λίγο έλειψε να βάλει τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού στο σκορ με το πλασέ του να κοντράρει σε αμυντικό των Αυστριακών και να αναγκάζει τον Πόλστερ να διώξει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Δείτε τη φάση: Το καλύτερο σώμα που έχουμε δει: Η Ιωάννα Τούνη στην εμφάνιση της ζωής της… (Pics) instanews.gr «Έγκλημα» αυτό που έγινε με τον Γιάννη: Τώρα, είναι αργά… menshouse.gr «Αυτό με κράτησε και δεν έχασα τα μυαλά μου»: Κι όμως, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρική κλινική dailymedia.gr Γιατί να γίνεται βούκινο ένα ζήτημα υγείας του κάθε Μαζωνάκη; menshouse.gr Αν γίνει κι αυτό στον Παναθηναϊκό… menshouse.gr Μήπως ν’ ακούγαμε λίγο πιο προσεκτικά τον κ. Πελετίδη; instanews.gr Δε μας σώζει ούτε ο Γιάννης: Το Νο1 πρόβλημα της Εθνικής έβγαλε μάτι με το Μαυροβούνιο menshouse.gr «Έπεσα θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό μου»: Συγκλονιστική αποκάλυψη από την Δήμητρα Αλεξανδράκη λόγω... κεράτου! (Vid) dailymedia.gr Άγγιξε το 0-1 στην παράταση ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια (vid) SHARE