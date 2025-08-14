Με Πενράις αριστερά και Μαρίν στο «δέκα» η ΑΕΚ

Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές, τον Μάνταλο στον γνωστό ρόλο του deep lying playmaker, τους Πινέδα-Περέιρα εσωτερικούς μέσους, τον Μαρίν στο «δέκα» και τον Ζίνι μαζί με την Πιερό στη γραμμή κρούσης.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ είχε έρθει ισόπαλη 2-2 με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο και θα ψάξει απόψε το αποτέλεσμα που θα τη στείλει στα πλέι-οφ του UEFA Conference League, εκεί όπου την… περιμένει η Άντερλεχτ.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γιόνσον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Κοϊτά, Βίντα, Λιούμπισιτς, Κοσίδης, Κολιμάτσης.

Έτσι ξεκινά ο Άρης Λεμεσού

H ενδεκάδα του Άρη Λεμεσού για το ματς με την ΑΕΚ: Βάνα, Γκόλντσον, Κορέια, Μάρχιεφ, Μαγιαμπέλα, Κβιλιτάια, Γιάγκο, Μπαλογκούν, ΜακΚάσλαντ, Χαραλάμπους, Κακουλλή.

Στον πάγκο για τους Κύπριους είναι οι: Πίσχιας, Σοφρονίου, Κατζού, Κοκόριν, Λουκουμπάρ, Μάτισικ, Μπουρχάν, Γκοστάντ, Μοντνόρ, Εφαγκέ.