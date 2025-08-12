Η Πόρτο τίμησε τη μνήμη του Ζόρζε Κόστα με το εκκωφαντικό 3-0 επί της Γκιμαράες

Μέσα σε πολύ έντονα συγκινησιακό κλίμα η Πόρτο συνέτριψε την Γκιμαράες με 3-0 στην πρεμιέρα της στην πορτογαλική Primeira Liga.

Στο πρώτο παιχνίδι που διεξήχθη στο Dragao μετά την απώλεια του θρυλικού παλιού μεγάλου άσου των «δράκων» και αθλητικού διευθυντή της ομάδας, Ζόρζε Κόστα.

Οι ποδοσφαιριστές της Πόρτο είχαν στις φανέλες τους ένα μικρό «2» πάνω δεξιά από τους αριθμούς που φορούσαν (σχηματίζοντας τον αριθμο στο "τετράγωνο"), για να τιμηθεί η μνήμη του Ζόρζε Κόστα, ο οποίος πέρασε όλη την θητεία του στους "μπλε" φορώντας τη φανέλα με το «2» στην πλάτη.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι «δράκοι» έκαναν ότι... ήθελαν στο γήπεδο κι έφτασαν τη νίκη χάρις σε δύο γκολ του Σάμου (32', 79') κι ένα του Πεπέ (12'), ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους στο εφετινό πρωτάθλημα.

Νωρίτερα, στο ισόπαλο 1-1 έμειναν η Εστορίλ και η Εστρέλα Αμαδόρα στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της πορτογαλικής Primeira Liga. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 36' με το γκολ του Παρέντε, όμως η Εστρέλα έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας χάρις σε ένα τέρμα του Στόικα στο 75ο λεπτό.