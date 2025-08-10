Ο Κόβατσιτς στο στόχαστρο της Σαουδικής Αραβίας - Δεν αφήνει το Μάντσεστερ

Παρά το ενδιαφέρον από τη Saudi Pro League, ο Κροάτης μέσος δεν σκέφτεται αποχώρηση και έχει την πλήρη στήριξη του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να «χτυπά» δυνατά στην αγορά του ποδοσφαίρου, με το όνομα του Ματέο Κόβατσιτς να βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο ραντάρ συλλόγων της Saudi Pro League.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκπρόσωποι ομάδων από το πρωτάθλημα της Μέσης Ανατολής προσέγγισαν τον Κροάτη διεθνή μέσο, εκφράζοντας τη διάθεση να του προσφέρουν ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Ωστόσο, ο 30χρονος άσος παραμένει απόλυτα επικεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η διοίκηση των «Πολιτών» αλλά και το τεχνικό επιτελείο του Πεπ Γκουαρδιόλα θεωρούν τον Κόβατσιτς πολύτιμο κομμάτι του ρόστερ και δεν επιθυμούν την αποχώρησή του. Ο πρώην μέσος των Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ισπανού τεχνικού με τις εμφανίσεις και την προσαρμοστικότητά του στη μεσαία γραμμή.

Παρά το οικονομικό δέλεαρ που προσφέρει η Σαουδική Αραβία, όλα δείχνουν πως ο Κόβατσιτς θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Σίτι και τη νέα σεζόν, έχοντας ως στόχο να κατακτήσει ακόμη περισσότερους τίτλους υπό τις οδηγίες του Γκουαρδιόλα.