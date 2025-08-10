Φορτσάρει για την ρεβάνς η ΑΕΚ - Αυτά δεν θέλει να δει να επαναλαμβάνονται ο Νίκολιτς (vids)

Επιστροφή στα Σπάτα, μετά το χθεσινό ρεπό, για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Οι οποίοι, ξεκίνησαν επί της ουσίας σήμερα τη μίνι προετοιμασία τους, εν όψει της ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena (Πέμπτη 14/8, 21:00)...

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα, είναι δεδομένο πως θα δουλέψουν πάνω στις αδυναμίες τους στοχεύοντας να εμφανίσουν όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας, για να πετύχουν τον σκοπό τους: να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να σφραγίσουν την πρόκριση στα πλέι-οφ του UEFA Conference League, εκει όπου τους… περιμένει η Άντερλεχτ (μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα με την Σεριφ).

Όλα αυτά, μοιάζουν μακρινά ωστόσο για τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες. Σημασία για την ώρα, έχει ο «τελικός» της Πέμπτης (14/8). Ο Σέρβος τεχνικός, έχει επισημάνει προς τους ποδοσφαιριστές του τα λάθη που έγιναν και έχει σταθεί στην αφέλεια που υπήρξε και την έλλειψη συγκέντρωσης με αποτέλεσμα μέσα σε δέκα λεπτά, ο Άρης Λεμεσού να πετύχει δύο τέρματα τα οποία θα μπορούσαν πολύ εύκολα να είχαν αποφευχθεί.

Θυμίζουμε πως ο Νίκολιτς, στην ανάλυση που είχε κάνει μετά το ματς, ήταν σαφής και ξεκάθαρος για το τι έφταιξε επισημαίνοντας πως «… μετά το 2-0 κάναμε παιδιάστικα πράγματα χωρίς συγκέντρωση. Όταν είσαι στο 2-0 πρέπει να το κρατάς με νύχια και με δόντια και να μην ανεβάζεις τις γραμμές δίνοντας τη δυνατότητα στον αντίπαλο να βγει στην αντεπίθεση Πρέπει να μεγαλώσουμε σε αυτό το κομμάτι», ενώ είχε σταθεί και στην αδυναμία που βγάζει η ομάδα του στον εκτελεστικό τομέα, κάτι που αναλύσαμε χθες, τονίζοντας: «Θα έπρεπε να κάνουμε γκολ τις ευκαιρίες Είναι ώρα οι επιθετικοί να βγουν μπροστά και να βάλουν τα γκολ από τις ευκαιρίες που δημιουργούμε».

Ο Νίκολιτς, δεδομένα θα δουλέψει μέσα στην εβδομάδα με τους παίκτες του πάνω σε αυτούς του δυο τομείς και ασφαλώς θα επιχειρήσει να εστιάσει ακόμα και στο πνευματικό κομμάτι για να περάσει στο μυαλό των παικτών το πόσο συγκεντρωμένοι θα πρέπει να είναι. Προκειμένου, αν μη τι άλλο, η ομάδα να μην εμφανιστεί το ίδιο ευάλωτη ανασταλτικά και στη ρεβάνς και να ελαχιστοποιήσει τα νεκρά της της διαστήματα. Πράγμα επί της ουσίας έκανε τη ζημιά. Καθώς, αν εξαιρέσουμε το κακό δεκάλεπτο διάστημα στο πρώτο μέρος, σε όλο το άλλο κομμάτι του αγώνα, η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο.

Μπαίνει στην εξίσωση ο Γιόβιτς!

Από εκεί και πέρα να θυμίζουμε πως ο Σέρβος τεχνικός για τον επαναληπτικό της Πέμπτης (14/8) θα μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Λούκα Γιόβιτς που έχει συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα παίρνοντας την θέση του Αντονί Μαρσιάλ.

Ο πρώην σέντερ-φορ της Μίλαν, δουλεύει εντατικά αυτές τις ημέρες στα Σπάτα, ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και είναι βέβαιο πως θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του. Προφανώς, το πως και το πόσο θα χρησιμοποιηθεί, είναι μια απόφαση του ίδιου του Νίκολιτς, ο οποίος θα κρίνει αναλόγως την ετοιμότητα του Γιόβιτς αλλά και τα επίπεδα προσαρμογής του και ενσωμάτωσης του στο γκρουπ και στο τακτικό κομμάτι, τι χρόνο θα του δώσει.

Όσον αφορά τα γενικότερα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, προφανώς είναι νωρίς για να κάνουμε εκτιμήσεις. Ο κορμός πάνω στον οποίο θα βασιστεί όπως και ο σχηματισμός δύσκολα θα αλλάξει ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε πρόσωπα. Κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, δηλαδή στην τριάδα του ρόμβου μπροστά και ενδεχομένως και στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί όπου η εικόνα του Πήλιου στην Κύπρο ήταν προβληματική (εν αντιθέσει με το πολύ καλό πρόσωπο που είχε δείξει με την Μπερ Σεβά) κάτι που σημαίνει πως ενδεχομένως να δούμε να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα της ΑΕΚ ο Τζέιμς Πενράις.