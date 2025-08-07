Αντίπαλοι ΑΕΚ: Με το… ενάμισι πόδι στα πλέι-οφ του Conference League η Άντερλεχτ

Πρόκειται για ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει άμεσα την ΑΕΚ, καθώς αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού, θα παίξει στα πλέι-οφ με τον νικητή - εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δηλαδή την Άντερλεχτ, για μια θέση στη League Phase του UEFA Conference League.
Η Άντερλεχτ ήταν κυρίαρχη απόψε και έφτασε στη νίκη χάρη στα τέρματα των Ανγκούλο (17'), Ντόλμπεργκ (48') και Βερσχάερεν (81').
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ: Κόουσεμανς, Καμαρά (31’ Ντεγκρέιφ), Κανά (77’ Σίμιτς), Χέι, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ, Φερσκάρεν, Γιανσάνα (66’ Σαλιμπά), Αζάρ (66’ Μπερτατσίνι), Ντόλμπεργκ, Ανγκούλο (77’ Ουέρτα).
ΣΕΡΙΦ: Ντιουλγκέροφ, Λόπες, Μποάκι, Οντέντε (76’ Λούκου), Σβεν, Μαγκοσουμπά, Μπαγιάλα, Σουμά, Αντεμό (58’ Σερομπιάν), Γκιόνι (85’ Κόζμα), Ντιαρά (66’ Γιαντέ).