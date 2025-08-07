Αντίπαλοι ΑΕΚ: Με το… ενάμισι πόδι στα πλέι-οφ του Conference League η Άντερλεχτ

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε την αναμέτρηση με την Σέριφ Τιρασπολ η Άντερλεχτ η οποία επικράτησε 3-0 στις Βρυξέλλες και επί της ουσίας κλείδωσε από απόψε την πρόκριση, με την ρεβάνς στη Μολδαβία να αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει άμεσα την ΑΕΚ, καθώς αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού, θα παίξει στα πλέι-οφ με τον νικητή - εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δηλαδή την Άντερλεχτ, για μια θέση στη League Phase του UEFA Conference League.

Η Άντερλεχτ ήταν κυρίαρχη απόψε και έφτασε στη νίκη χάρη στα τέρματα των Ανγκούλο (17'), Ντόλμπεργκ (48') και Βερσχάερεν (81').

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ: Κόουσεμανς, Καμαρά (31’ Ντεγκρέιφ), Κανά (77’ Σίμιτς), Χέι, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ, Φερσκάρεν, Γιανσάνα (66’ Σαλιμπά), Αζάρ (66’ Μπερτατσίνι), Ντόλμπεργκ, Ανγκούλο (77’ Ουέρτα).

ΣΕΡΙΦ: Ντιουλγκέροφ, Λόπες, Μποάκι, Οντέντε (76’ Λούκου), Σβεν, Μαγκοσουμπά, Μπαγιάλα, Σουμά, Αντεμό (58’ Σερομπιάν), Γκιόνι (85’ Κόζμα), Ντιαρά (66’ Γιαντέ).