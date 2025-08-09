Η ΑΕΚ που παράγει αλλά δεν παίρνει εκτελεστικά αυτά που θέλει από τους φορ και ο Γιόβιτς που… έρχεται

Μια αδυναμία που έχει εμφανίσει η ΑΕΚ και στα τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, είναι στο κομμάτι της εκτέλεσης. Η Ένωση, παράγει, αλλά δεν παίρνει αυτά που θέλει από τους φορ. Κάτι που επί της ουσίας, επισήμανε και ο Μάρκο Νίκολιτς.

Τόσο στα δυο παιχνίδια με την Χάποελ Μπερ Σεβά σε Νέα Φιλαδέλφεια - Ουγγαρία όσο και σ’ αυτό με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο, οι «κιτρινόμαυροι» δημιούργησαν όλες τις προϋποθέσεις φέρνοντας την μπάλα με ορθολογικό τρόπο στα αντίπαλα καρέ. Το έκαναν, με διάφορους τρόπους. Με ανάπτυξη από τα άκρα, από τον άξονα, με μεταβάσεις σε σετ παιχνίδι, με build-up.

Η ΑΕΚ για παράδειγμα, είχε τέσσερις κλασικές ευκαιρίες στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena κόντρα στους Ισραηλινούς, ταΐζοντας σωστά δυο φορές τον Πιερό, μια τον Ζίνι κι άλλη μια τον Μαρσιάλ, οι οποίες όμως δεν μετατράπηκαν σε γκολ. Δυο μεγάλες στιγμές, υπήρξαν και στην Ουγγαρία, με τον Πιερό να σημαδεύει το δοκάρι - έχοντας πιάτο όλο το τέρμα από την φανταστική ενέργεια του Μαρίν - και τον Λιούμπισιτς να μην μπορεί να σκοράρει από πλεονεκτική θέση.

Κακό τελείωμα είχε ο Πιερό και στην Κύπρο απέναντι στον Άρη Λεμεσού (το χαμένο τετ-α-τετ στο πρώτο ημίχρονο), ευκαιρία για τον οποία μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς και στη συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, έχοντας εντοπίσει το παραπάνω πρόβλημα, πως «θα έπρεπε να κάνουμε γκολ τις ευκαιρίες Είναι ώρα οι επιθετικοί να βγουν μπροστά και να βάλουν τα γκολ από τις ευκαιρίες που δημιουργούμε».

Η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο πως τηρουμένων των αναλογιών, της χρονικής φάσης στην οποία βρισκόμαστε και της τακτικής προσέγγισης η οποία πράγματι δεν έχει πολλά ρίσκα και λογικό καθώς την ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, παράγει φάσεις. Ο βαθμός που παίρνει στο δημιουργικό και συνδυαστικό παιχνίδι, χωρίς να χάνει την συνοχή της - αν εξαιρέσουμε το δεκάλεπτο διάστημα της αφέλειας που είδαμε στην Κύπρο - είναι ικανοποιητικός. Αυτό που θα πρέπει πλέον να βελτιώσει, είναι την αποτελεσματικότητα της. Και σίγουρα, να πάρει γκολ μέσα από το «κουτί» από τη στιγμή που ταΐζει σωστά τους παίκτες που βρίσκονται εκεί...

Στη ρεβάνς της Πέμπτης, σίγουρα αυτό δεν μπορεί να το πάρει από τον Μαρσιάλ που πρώτον βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας και γενικότερα δεν έχει δείξει καμία σούπερ διάθεση μέχρι τώρα, επομένως καλείται να το πάρει είτε από τους Πιερό-Ζίνι, είτε από τον Λούκα Γιόβιτς που… έρχεται δυνατά. Ο Σέρβος σέντερ-φορ, ανεβαίνει καθημερινά και δεδομένα θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον επαναληπτικό της Πέμπτης (14/8) με τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το πόσο θα αγωνιστεί, είναι καθαρά μια απόφαση που θα πάρει ο προπονητής αναλόγως τα επίπεδα ετοιμότητας και ενσωμάτωσης του παίκτη στο γκρουπ. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Γιόβιτς, έρχεται να δώσει λύσεις με την ποιότητα, τις εμπειρίες και τις παραστάσεις που διαθέτει, από το υψηλότερο επίπεδο, στο εκτελεστικό (και όχι μόνο) κομμάτι δίνοντας στην ΑΕΚ το «εύκολο γκολ» που αναζητεί. Από την άλλη, η ΑΕΚ «ζητά» από τους Πιερό-Ζίνι, πιο καθαρό μυαλό στην τελική ενέργεια. Το έχει ανάγκη και θα το χρειαστεί στον επαναληπτικό του 2-2 με τον Άρη Λεμεσού. Δεν υπάρχει το περιθώριο, να απωλέσει άλλες τόσο καθαρές ευκαιρίες καθώς ακόμα και η λεπτομέρεια στο σημείο που βρισκόμαστε μπορεί να κάνει τη διαφορά.