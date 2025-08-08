Έγινε του Παβλένκα

Ο ΠΑΟΚ δεν πλήρωσε την κακή του εμφάνιση και πάει στην Αυστρία κερδίζοντας χρόνο για να παρουσιαστεί καλύτερος. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας

Το τελικό 0-0 μάλλον δεν ήταν δίκαιο. Η Βόλφσμπεργκερ έχασε κλασικές ευκαιρίες, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που δεν δημιούργησε τίποτα.

Για καλή τύχη των γηπεδούχων, ο τύπος που κάθισε κάτω από τα δοκάρια, δεν είχε διάθεση να χάσει. Ο Παβλένκα κράτησε την εστία του ανέπαφη, παρότι οι περισσότεροι έκαναν ότι μπορούσαν για να παραβιαστεί.

Αρχικά, ο ΠΑΟΚ αιφνιδιάστηκε από την παράταξη των Αυστριακών. Μία ομάδα που πίεζε ψηλά, μαζεύτηκε στο καβούκι της, δεν πήρε κανένα ουσιαστικό ρίσκο και βρήκε μπόσικους τους αντιπάλους τους κυριπως στα χαφ, Οι Μειτέ και Καμαρά είχαν κακές αντιδράσεις στις χαμένες μπάλες με αποτέλεσμα να δέχεται ο ΠΑΟΚ σχετικά εύκολα μεταβάσεις. Αλλά ευτυχώς, υπήρχε ο Παβλένκα.

Με μόλις τρεις παίκτες στο πνεύμα του αγώνα, τους Κένι - Κεντζιόρα πλην του Τσέχου, ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν το λιγότερο κακό. Έτσι στο δεύτερο ημίχρονο έγινε πιο προσεκτικός, χωρίς ωστόσο να βρει χώρους να δημιουργήσει θέματα.

Ίσως ο Μύθου στο ντεμπούτο του να είχε περισσότερες επαφές από τον Τσάλοφ, όμως οι υπόλοιποι που ήρθαν από τον πάγκο, δεν έδωσαν κάτι.

Ο επαναληπτικός βέβαια θα έχει άλλη μορφή, μιας και οι Αυστριακοί θα αναγκαστούν να ρισκάρουν περισσότερο, όμως στη πρώτη παρτίδα έδειξαν σε καλύτερη κατάσταση. Θα δούμε.

Ο ΠΑΟΚ από την επόμενη φάση θα έχει στη σύνθεσή του τον Γιώργο Γιακουμάκη, αλλά σε πρώτη φάση θα πρεπει να ζήσει χωρίς αυτόν.

Όμως επιμένω πως αν δεν αλλάξει το επίπεδο των χαφ και δεν προστεθεί ένας πειστικός στόπερ, τα πράγματα δεν θα είναι καλά στο μέλλον.

Ο ΠΑΟΚ προφανώς και δεν θα μπορούσε να έχει ρυθμό σήμερα, όμως οι εντάσεις του λείπουν όπως και η ποιότητα στον άξονα.

Για τις επιλογές που του απέμειναν, δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις.

ΥΓ Η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στη Τούμπα και η αποθέωση που έτυχε, είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι είδηση η παρουσία του σε αυτή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πως τα φέρνει η ζωή.