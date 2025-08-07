Με εκπλήξεις η ενδεκάδα της ΑΕΚ!

Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού στο «Alphamega Stadium», με τον Λάζαρο Ρότα να ξεπερνά το πρόβλημα που ειχε χθες και να βρίσκεται κανονικά στις αρχικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ υπάρχουν και εκπλήξεις!

Ο Στρακόσα ξεκινά κάτω απο τα δοκάρια, οι Μουκουντί-Ρέλβας στην άμυνα και οι Ρότα-Πήλιος στις πλευρές. Στον άξονα, ο Μάνταλος θα έχει τον γνωστό ρόλο του deep lying playmaker, ενώ στην επίθεση σίγουρα θα βρίσκεται το δίδυμο Ζίνι-Πιερό. Από εκεί και πέρα, στον χώρο του άξονα και του «10» η κατάσταση έχει ως εξής: Μπορεί οι Λιούμπισιτς, Περέιρα να ειναι οι δυο εσωτερικοί μέσοι και ο Μάριν να βρίσκεται μπροστά τους, μπορει όμως να δουμε τον Ρουμάνο ως εσωτερικό χαφ και τον Λιούμπι ως οργανωτή.

Η ακριβής διάταξη, όσον αφορά τους ρόλους στον άξονα, θα φανούν με την σέντρα του αγώνα στο «Alphamega Stadium» (19:00).

Πέραν της χρησιμοποίησης Πιερό που ειναι σαφώς έκπληξη, στον πάγκο κρατά ο Νίκολιτς τους Πινέδα και Κοϊτά, που αναμένονταν βασικοί.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πινέδα, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Κολιμάτσης.

ΟΙ 11 ΤΟΥ ΑΡΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

Άρης Λεμεσού: Βανά, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπάλογκουν, Κορέια, Μαρχίεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ , Μόντνορ, Κβιλιτάια, Κακουλής.

Στον πάγκο: Πισιηας, Σωφρονίου, Καζού, Κοκόριν, Μαγιαμπέλα, Λουκουμπάρ, Μάτισικ, Μουρχανέ, Γκάουσταντ, Εφάγκ.