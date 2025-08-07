Με εκπλήξεις η ενδεκάδα της ΑΕΚ!

Ο Στρακόσα ξεκινά κάτω απο τα δοκάρια, οι Μουκουντί-Ρέλβας στην άμυνα και οι Ρότα-Πήλιος στις πλευρές. Στον άξονα, ο Μάνταλος θα έχει τον γνωστό ρόλο του deep lying playmaker, ενώ στην επίθεση σίγουρα θα βρίσκεται το δίδυμο Ζίνι-Πιερό. Από εκεί και πέρα, στον χώρο του άξονα και του «10» η κατάσταση έχει ως εξής: Μπορεί οι Λιούμπισιτς, Περέιρα να ειναι οι δυο εσωτερικοί μέσοι και ο Μάριν να βρίσκεται μπροστά τους, μπορει όμως να δουμε τον Ρουμάνο ως εσωτερικό χαφ και τον Λιούμπι ως οργανωτή.
Η ακριβής διάταξη, όσον αφορά τους ρόλους στον άξονα, θα φανούν με την σέντρα του αγώνα στο «Alphamega Stadium» (19:00).
Πέραν της χρησιμοποίησης Πιερό που ειναι σαφώς έκπληξη, στον πάγκο κρατά ο Νίκολιτς τους Πινέδα και Κοϊτά, που αναμένονταν βασικοί.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πινέδα, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Κολιμάτσης.
ΟΙ 11 ΤΟΥ ΑΡΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Άρης Λεμεσού: Βανά, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπάλογκουν, Κορέια, Μαρχίεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ , Μόντνορ, Κβιλιτάια, Κακουλής.
Στον πάγκο: Πισιηας, Σωφρονίου, Καζού, Κοκόριν, Μαγιαμπέλα, Λουκουμπάρ, Μάτισικ, Μουρχανέ, Γκάουσταντ, Εφάγκ.