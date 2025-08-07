Η Φορτούνα Ντίσελντορφ έκοψε μεταγραφή παίκτη για αναρτήσεις στα social media

Η Φορτούνα Ντίσελντορφ, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του διεθνούς Ισραηλινού επιθετικού Σον Βάισμαν, καθότι έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον πόλεμο στη Γάζα.

«Μελετήσαμε το προφίλ του Σον Βάισμαν, αλλά τελικά αποφασίσαμε να μην τον αποκτήσουμε», ανέφερε η Φορτούνα Ντίσελντορφ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η γερμανική εφημερίδα Bild είχε αναφέρει τη Δευτέρα (4/8) ότι ο 29χρονος Βάισμαν ήταν έτοιμος να ενταχθεί στη Φορτούνα Ντίσελντορφ και ότι είχε περάσει τις ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τη Bild, ο Ισραηλινός διεθνής επιθετικός (33 συμμετοχές με την εθνική) είχε εκφράσει στο παρελθόν μέσω των προσωπικών του λογαριασμών τη στήριξή του στον ισραηλινό στρατό στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας μάλιστα τον Οκτώβριο του 2023 «να εξαφανιστεί η Γάζα από τον χάρτη» ή να «ριχτούν 200 τόνοι βομβών» στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο Βάισμαν διέγραψε γρήγορα τις αναρτήσεις του. Αργότερα εξήγησε πως έκανε λάθος κι αντέδρασε «...υπό συναισθηματική φόρτιση», αλλά οι φήμες περί επικείμενης μεταγραφής του στη Φορτούνα προκάλεσαν έντονη αντίδραση στους οπαδούς του συλλόγου. Το κλαμπ δεν διευκρίνισε εάν η υπαναχώρησή του στο θέμα της μεταγραφής του Βάισμαν σχετίζεται με τη δυσαρέσκεια των φιλάθλων.

«Αν και δέχομαι κάθε κριτική, με πληγώνει που δεν λήφθηκε υπόψη το πλήρες πλαίσιο», ανέφερε ο Βάισμαν στον λογαριασμό του στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης (5/8).