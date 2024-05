O Σάμπιτσερ θα δει το Ρεάλ-Μπάγερν αν έχει... ξεμεθύσει (vid)

Οι Βεστφαλοί είχαν νικήσει με 1-0 εντός έδρας την Παρί Σεν Ζερμέν στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό και με το ίδιο σκορ επικράτησαν και στη ρεβάνς του Παρισιού για να πάρουν την πρόκριση στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μετά το παιχνίδι ο Σάμπιτσερ κλήθηκε να κάνει δηλώσεις και, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε αν θα δει απόψε τη ρεβάνς του έτερου ημιτελικού, από τον οποίο θα προκύψει η αντίπαλος της Ντόρτμουντ στον τελικό της 1ης Ιουνίου στο «Γουέμπλεϊ».

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει την Μπάγερν Μονάχου μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στην «Allianz Arena».

Μόνο που ο Αυστριακός άσος δεν είναι βέβαιος ότι θα δει το παιχνίδι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Για ποιο λόγο;

«Θα πιω πολλά ποτά απόψε (σ.σ. χθες), οπότε ας δούμε σε τι κατάσταση θα είμαι αύριο (σ.σ. σήμερα)» ήταν η απάντησή του.

“I will have a lot of drinks tonight so let’s see in which shape I’m in tomorrow.”



Marcel Sabitzer’s response to if he’ll watch Real Madrid vs. Bayern did not disappoint 😂 pic.twitter.com/h4mY5FS15O