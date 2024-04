Στην Αλβανία ξήλωσαν προληπτικά τα καθίσματα για να μην τα πετάξουν οι οπαδοί στο γήπεδο! (pics)

Δεν πετούν οι οπαδοί καθίσματα στον αγωνιστικό χώρο, αν δεν υπάρχουν καθίσματα για να πετάξουν! Κάτι άλλο, βέβαια, μπορεί να βρουν, αλλά τουλάχιστον δεν θα ρίξουν καθίσματα, σκέφτηκαν οι αρμόδιοι στην Αλβανία και έτσι προχώρησαν σε... ριζικές λύσεις!

Ο φόβος των επεισοδίων πριν από τη σέντρα στο ντέρμπι των Τιράνων ήταν μεγάλος και έτσι ελήφθη η απόφαση για το ξήλωμα στις κερκίδες της «Arena Kombëtare».

Η Παρτιζάνι ήταν αυτή που επικράτησε με 2-1 και διατήρησε τις ελπίδες της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος καθώς είναι στην τρίτη θέση, έναν βαθμό πίσω από την Βλαζνία και έξι από την πρωτοπότο Εγνατία.

