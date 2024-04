Ξέφυγε ο Ντάμφρις στους πανηγυρισμούς της Ίντερ με τον... αλυσοδεμένο σκύλο Τεό Ερνταντές! (vid)

Το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγύρισε η Ίντερ, με τους οπαδούς των Ιταλών να βάφουν μπλε το Μιλάνο!

Μετά τη νίκη επί της Τορίνο, το λεωφορείο της ομάδας ξεκίνησε την παρέλαση στην πόλη, με τους οπαδούς να γεμίζουν όλους τους δρόμους για να αποθεώσουν τους παίκτες και τον Σιμόνε Ιντζάγκι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, αλγεινή εντύπωση προκάλεσε αυτό που κρατούσε ο Ντάμφρις και έδειχνε τον ίδιο να έχει αλυσοδέσει έναν σκύλο με το πρόσωπο του Τεό Ερναντές!

⛓️😳 Inter's Denzel Dumfries holding up a poster of him chaining up Theo Hernandez during title celebrations! 🚐 pic.twitter.com/1jWDToJxX3