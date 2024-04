O Άρης και οι «κακές» πεθερές!

O Άρης ηττήθηκε στην OPAP Arena, απογοητεύοντας το κοινό του. Ταυτόχρονα απογοήτευσε και όλη την Ελλάδα, που... ξαφνικά έχει απαιτήσεις και του βάζει "πρέπει". Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Στην OPAP Arena είδαμε ίσως μια από τις χειρότερες, αν όχι την χειρότερη, εμφανίσεις του φετινού Άρη. Ομάδα άνευρη, με απουσίες και πειράματα τακτικής που μπέρδεψαν περισσότερο την κατάσταση. Η ΑΕΚ πέτυχε μια άνετη νίκη και πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς ενόψει συνέχειας.

Ο ηττημένος Άρης, από την άλλη, δεν καταστράφηκε! απλώς προβληματίστηκε και προβλημάτισε, ενόψει ντεμαράζ πρωταθλήματος και τελικού.

...and that's it!

Τώρα, από που και ως που πρέπει ο Άρης να λογοδοτεί σε όλη την φίλαθλη Ελλάδα για τα αποτελέσματα και το "πάθος" του, δεν έχω καταλάβει. Θα επανέλθουμε σε λίγο όμως...

Για τον Άρη του Μάντζιου είναι σαφές πως το πρωτάθλημα έχει τελειώσει από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Η ήττα απομάκρυνε τον δύσκολο στόχο της 4ης θέσης και έφερε στο προσκήνιο το ροτέισον και τις δοκιμές. Καλώς ή κακώς ο Άρης ήξερε από την αρχή πως σε όλο το διάστημα, μετά το πετυχημένο πέρασμα από τον ημιτελικό, θα προετοιμάζεται για το κύπελλο.

Αυτό φυσικά δεν διορθώνει και δεν δικαιολογεί τα λάθη και την κακή εικόνα. Καλμάρει όμως λίγο την απογοήτευση, όταν έρχονται άσχημα αποτελέσματα, όπως το χθεσινό.

Δεν λέμε πολλά περισσότερα, καθώς έρχεται "επαναληπτικός" στο Βικελίδης και η ίδια η ΑΕΚ γνωρίζει πως το παιχνίδι θα είναι τελείως διαφορετικό.

Πάμε τώρα στους "others".

Όπως και στην αγαπημένη τηλεοπτική σειρά του υπογράφοντος - το LOST, πέρα από την main πλοκή, όλοι είχαν να ανησυχούν για τους "others", που μπορεί να έβγαιναν σε ανύποπτο χρόνο και να προκαλούσαν αναταραχές.

Στην περίπτωση μας, ο Άρης καλείται να αντιμετωπίσει σε κάθε παιχνίδι όχι μόνο τον αντίπαλο, αλλά και τις... "κακές πεθερές". Που μάλιστα, όπως συμπεραίνει κανείς, ονειρεύονται τον Άρη πρωταθλητή και... νταμπλούχο, αν αθροίσουμε τις απαιτήσεις τους για νίκη σε ΚΑΘΕ παιχνίδι.

Παιδιά, να ξανασυστηθούμε λίγο ως προς τα μπάτζετ μας και τους στόχους που τέθηκαν εξ αρχής από τον Άρη; Μήπως να φτιάξουμε και έξτρα θύρα στο Κλ. Βικελίδης για τους ουδέτερους που καίγονται για χαμένους βαθμούς; Ας κερδίσουν οι "Rich 4" τα παιχνίδια που δίνουν και ας το πάρει ο καλύτερος. Ακόμη η κατάσταση είναι στο χέρι σας εξάλλου.

Ο Άρης συνεχίζει να παίζει για την πάρτη του και μόνο. Το απέδειξε κερδίζοντας φέτος τον Παναθηναϊκό, φέρνοντας 3-3 με την ΑΕΚ - αποκλείοντας την παράλληλα από το κύπελλο- και κερδίζοντας 2 φορές τον ΠΑΟΚ.

Σημείωση: Για την νίκη του Άρη στην Τούμπα βέβαια, που ο Άρης έκανε βία - βία δυο φάσεις και ήταν σκιά του εαυτού του (παρά το τρίποντο) δεν άκουσα αντίστοιχη γκρίνια. ή έστω, ένα ευχαριστώ βρε παιδιά, όταν κόβουμε βαθμούς από τους αντιπάλους σας.

Ο Άρης φυσικά δεν τα χρειάζεται αυτά. Λογοδοτεί μόνο στον κόσμο του και θα το κάνει σε μεγάλο βαθμό στον τελικό.

Αν μια μέρα αποκτήσει μπάτζετ και τεχνογνωσία πρωταθλητισμού, θα είναι και πιο αυστηρές οι απαιτήσεις.

Σημείωση 2η: Ε δεν χάσαμε, δα, και από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς (με κάθε σεβασμό στους Απολλωνιστές) και να χειροκροτάμε για την ήττα. Ούτε μας είδατε να "κράζουμε" τον Μορόν που έβαλε το πέναλτι με την ΑΕΚ. Όλα κι όλα...

Συνοψίζοντας, ως προς την ουσία, οι δοκιμές θα συνεχιστούν και στα επόμενα παιχνίδια, με λιγότερες απουσίες και τραυματισμούς. Η τελική ευθεία καλό θα είναι να φέρει νίκες, κυρίως εντός έδρας, για να αποκτήσει ψυχολογία η ομάδα και να πάει με όσο το δυνατόν καλύτερο ηθικό στο μεγάλο της παιχνίδι.

Α! Μιας και τώρα μείνατε μόνο οι "πιστοί" που διαβάσατε όλες τις άνωθεν αράδες '

Να θυμίσω, κάνοντας και λίγο μακεδονικό - καλαμπούρι, ίσα ίσα για τις εντυπώσεις, πως ο Άρης τερμάτισε 2 (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΥΟ) φορές 3ος, από την μέρα που επέστρεψε στην φυσική του θέση - την Superleague. (με το ίδιο - μικρό- μπάτζετ που ανέφερα πιο πάνω ντε!)

...σε μια από τις δύο μάλιστα ήταν την μισή χρονιά πρώτος.

Ταυτόχρονα παίρνει κάθε χρόνο εισιτήριο για την Ευρώπη (ασχέτως αν μετά τον πιάνει ο κακός του εαυτός και το πετάει στα σκουπίδια).

Επομένως αυτό το "δεδομένος 5ος" δεν πολυ-στέκει. Ίσως άλλες ομάδες που δεν βγήκαν Ευρώπη μέχρι πρόσφατα να κινδυνεύουν περισσότερο.

...ίσως, δε, αυτός που θα βγει φέτος 4ος - μείνει εκτος Ευρώπης, με πιθανή (ΠΟΛΥ πιθανή, φίλοι μου!) κατάκτηση του κυπέλλου από τον Άρη.

Τελικά, μάλλον πρέπει να δανειστούμε το σύνθημα των φίλων του ΠΑΟΚ, που, να τους το πιστώσω, γκρινιάζουν λιγότερο από όλους για τις επιδόσεις του Άρη και βλέπουν μόνο την δυναμική της ομάδος τους (στα μάτια μου αυτό τους καθιστά φαβορί). Εκείνο που λέει "Πω πω λαός και τι ομάδα κλπ κλπ...να χαζεύει όλη η Ελλάδα" και να παραφράσουμε τον στίχο σε:

"...να έχει απαιτήσεις ΟΛΗ η Ελλάδα...".

Δεν το λες και πιασάρικο. Αλλά φαίνεται πως σας εκφράζει!