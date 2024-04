Αυτό θέλει... μαεστρία: Παίκτης της Βέστερλο αποβλήθηκε με δύο κίτρινες σε 4 δευτερόλεπτα! (vid)

Η Βέστερλο αντιμετώπισε την Μέχελενγια τα playoffs του βελγικού πρωταθλήματος με στόχο ένα εισιτήριο για το Europa Conference League της επόμενης σεζόν.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-0 πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα, αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη με 3-2 χάρη σε γκολ που σημειώθηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Βέστερλο έμεινε με δέκα παίκτες καθώς ο Βερμάντ είδε την κίτρινη κάρτα και κατόπιν πήγε να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή πιάνοντάς του το χέρι για να δει και δεύτερη κάρτα και να αποβληθεί μέσα σε τέσσερα δευτερόλεπτα!

Two yellow cards in four seconds 💀 pic.twitter.com/aoXQMBKBb7