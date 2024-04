Υποψήφιος MVP των πρώτων προημιτελικών του Conference League ο Φορτούνης (vid)

Ο Κώστας Φορτούνης ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού στη νίκη με 3-2 επί της Φενέρμπαχτσε, με την UEFA να τον συγκαταλέγει στους καλύτερους της χθεσινής βραδιάς στο Conference League. Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» σημείωσε ένα υπέροχο γκολ και έβγαλε μια ασίστ στον Γιόβετιτς.

Γι’ αυτό διεκδικεί και το βραβείο του MVP των πρώτων αγώνων για τα προημιτελικά του Conference League, καθώς είναι υποψήφιος μαζί με τον ΜακΓκίν της Άστον Βίλα, τον Μαρτίνεζ Ουάρτα της Φιορεντίνα και τον Βανάκεν της Κλαμπ Μπριζ.

Who gets your vote for Player of the Week? 📫 ⭐️ Kostas Fortounis ⭐️ John McGinn ⭐️ Hans Vanaken ⭐️ Lucas Martínez Quarta #UECLPOTW || #Laufenn || #UECL

Ταυτόχρονα ο Φορτούνης διεκδικεί και το βραβείο του καλύτερου γκολ των πρώτων αγώνων, σε μια κατηγορία που ανταγωνίζεται τον Στέφαν Γιοβέτιτς.

Four great goals but who gets your vote for Goal of the Week? 🤩#UECL || #UECLGOTW ||@Heineken