Τρόμος για τον Κέιν: Τραυματίστηκαν σε τροχαίο τα παιδιά του

Όπως αποκάλυψαν βρετανικά ΜΜΕ, όσο ο Άγγλος επιθετικός βρίσκονταν στο Λονδίνο για το ματς των Βαυαρών με τους «Κανονιέρηδες» η οικογένειά του ενεπλάκη σε τροχαίο στη Γερμανία.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ήταν να τραυματιστούν τα τρία παιδιά του Κέιν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ευτυχώς χωρίς να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Έτσι, ο Κέιν παρά την τρομάρα που πήρε, αγωνίστηκε κανονικά στο ισόπαλο 2-2 της Μπάγερν με την Άρσεναλ, με τον Άγγλο επιθετικό να σκοράρει και το πρώτο γκολ των Βαυαρών.

🚨 On Monday, while Harry Kane was traveling to London with the team, three of his kids were in a car accident.



Fortunately, they only had minor injuries and were taken to the hospital by ambulance. Everyone in the vehicles had minor injuries. @BILD



Glad they’re safe 🤍 pic.twitter.com/SkeyyDTRVf