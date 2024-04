Διάκριση για τον ΟΦΗ: Αναδείχθηκε Sports Club of the Year

Μια ακόμα σπουδαία διάκριση, εκτός γηπέδων, γνώρισε ο ΟΦΗ, καθώς το βράδυ της Τετάρτης αναδείχθηκε Sports Club of the Year στα βραβεία Sports Marketing Awards 2024.

Εκ των νικητών ήταν η ΠΑΕ ΟΦΗ στα βραβεία Sports Marketing Awards 2024, καθώς αναδείχθηκε Sports Club of the year επιβραβεύοντας άπαντες τον κόπο τους για τις δράσεις που πραγματοποίησαν μέσα στην σεζόν, την επίδραση στην τοπική κοινωνία αλλά και διάφορες άλλες πράξεις.

Στην εκδήλωση των Sports Marketing Awards 2024, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, παραβρέθηκε σύσσωμη η ΠΑΕ ΟΦΗ, με τον Πρόεδρο Μιχάλη Μπούση, τον Α’ Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Μηνά Λυσάνδρου, τον Β’ Αντιπρόεδρο Ηλία Πουρσανίδη, τον Γ’ Αντιπρόεδρο Δημήτρη Μπούση, τον αρχηγό της ομάδας Πραξιτέλη Βούρο, τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας Μανώλη Βογιατζάκη και τον Υπεύθυνο Εμπορικού & Μάρκετινγκ Γιώργο Τσιράκο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 αναδείχθηκε SPORTS CLUB OF THE YEAR, για 3η φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στα ετήσια Sports Marketing Awards 2024! Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού, όπου το ίδιο club κατακτά την πρωτιά τρεις φορές!

Κινητήριος δύναμη της σπουδαίας αυτής διάκρισης, ήταν το μοναδικό docuseries BLACK FLAME RISING, σε παραγωγή της 24MEDIA PRODUCTIONS, εκτέλεση παραγωγής Indigoview Productions, το οποίο προβλήθηκε στον COSMOTE TV και στο SPORT24.

To BLACK FLAME RISING «σάρωσε», συγκεντρώνοντας δέκα συνολικά βραβεία, 5 χρυσά, 3 ασημένια και 2 χάλκινα.

Στα Sports Marketing Awards 2024, επιβραβεύθηκε και ο κόσμος του ΟΦΗ, που έδωσε το βροντερό «παρών» στην παρουσίαση της 1ης φανέλας μας τον περασμένο Αύγουστο, αλλά όσοι έσπευσαν ν’ αποφασίσουν με τη ψήφο τους για το χρώμα της 3ης φανέλας του ΟΦΗ. Αμφότερες οι ενέργειες με συμμάχους τον στρατηγικό συνεργάτη της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, COSMOSSPORT, αλλά και τον επίσημο προμηθευτή ιματισμού, την PUMA, πήραν από ένα ασημένιο βραβείο.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 συγκέντρωσε συνολικά 12 βραβεία, εκ των οποίων τα 5 ήταν χρυσά, τα 5 ασημένια και τα 2 χάλκινα! Αναλυτικά τα βραβεία και οι κατηγορίες:

Χρυσό για ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 & 24MEDIA PRODUCTIONS, στην κατηγορία “Best Presence on YouTube”, με το BLACK FLAME RISING.

Χρυσό για ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 & Indigo View Productions, στην κατηγορία “Best Sports Related Commercial or Promotional Video”, με το BLACK FLAME RISING.

Χρυσό για ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 & 24MEDIA, στην κατηγορία “Team Sports”, με το BLACK FLAME RISING.

Χρυσό για ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 & SPORT24, στην κατηγορία “Best Presence on YouTube”, με το BLACK FLAME RISING.

Χρυσό για ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, 24MEDIA PRODUCTIONS & COSMOTE TV, στην κατηγορία “Best Sports Program”, με το BLACK FLAME RISING.

Ασημένιο για ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 & 24MEDIA PRODUCTIONS, στην κατηγορία “Best Special Edition”, με το BLACK FLAME RISING.

Ασημένιο για ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 & 24MEDIA, στην κατηγορία “Best Strategy for Product / Service Launch”, με το BLACK FLAME RISING.

Ασημένιο για ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 & 24MEDIA PRODUCTIONS, στην κατηγορία “Best Sports Related Commercial or Promotional Video”, με το BLACK FLAME RISING.

Ασημένιο για ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 & COSMOSSPORT, στην κατηγορία “Best CSR Campaign / Activity”, με την ενέργεια επιλογής χρώματος της 3ης φανέλας από τον κόσμο.

Ασημένιο για ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, COSMOSSPORT & PUMA, στην κατηγορία “Best Fan Engagement Program”, με την εκδήλωση για την παρουσίαση της 1ης φανέλας στο γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης».

Χάλκινο για ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 & BUSYBUILDING, στην κατηγορία “Best Strategy for Branding”, με το BLACK FLAME RISING.

Χάλκινο για ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 24MEDIA PRODUCTIONS & Indigo View Productions, στην κατηγορία “Most Innovative Use of Content Creators & Influencers for a Sports Related Activity”, με το BLACK FLAME RISING.

Στην εκδήλωση των Sports Marketing Awards 2024, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Απριλίου στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, παραβρέθηκε σύσσωμη η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, με τον Πρόεδρο Μιχάλη Μπούση, τον Α’ Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Μηνά Λυσάνδρου, τον Β’ Αντιπρόεδρο Ηλία Πουρσανίδη, τον Γ’ Αντιπρόεδρο Δημήτρη Μπούση, τον αρχηγό της ομάδας Πραξιτέλη Βούρο, τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας Μανώλη Βογιατζάκη και τον Υπεύθυνο Εμπορικού & Μάρκετινγκ Γιώργο Τσιράκο.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, Μιχάλης Μπούσης, είπε σχετικά με τις διακρίσεις στα Sports Marketing Awards 2024 και τη βράβευση ως SPORTS CLUB OF THE YEAR: «Η βράβευση ως SPORTS CLUB OF THE YEAR, δεν είναι απλά ένα τρόπαιο, αλλά συμβολίζει το τι μπορούμε να πετύχουμε μέσα από τις συνέργειες με αξιόλογους και αξιόπιστους συνεργάτες. Το BLACK FLAME RISING αποτελεί ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία του ΟΦΗ, η οποία καταγράφηκε για πρώτη φορά στα χρονικά και θ’ αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές φιλάθλων της ομάδας μας. Δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία με την 24MEDIA PRODUCTIONS και τον Δημήτρη Μάρη, με τον οποίο μοιραστήκαμε τ’ όραμά μας για κάτι μοναδικό στα χρονικά του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.

Ήταν μία σειρά που έφερε κοντά την κοινότητα των φιλάθλων του ΟΦΗ, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά όπου υπάρχει υποστηρικτής της ομάδας μας, μέσα από την μετάδοσή της από τον COSMOTE TV και το SPORT24. Στο τέλος της ημέρας όλα γίνονται για τον αγνό φίλαθλο που βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας μας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Τον κόσμο με την πρωτοφανή του παρουσία, στο γήπεδό μας για την παρουσίαση της φανέλας μας, μαζί με την COSMOSSPORT και την PUMA τον περασμένο Αύγουστο. Η ενέργεια που φέρνει ο κόσμος και η αφοσίωσή του αποτελεί καύσιμο για εμάς.

Όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με τις καμπάνιες ή την στρατηγική στο μάρκετινγκ. Έχουν να κάνουν με το να συσπειρώνουμε τους φιλάθλους μας για κάτι μεγαλύτερο απ’ όλους μας: Για τον ΟΦΗ. Έχει να κάνει με το να μοιραζόμαστε όλοι μαζί τη χαρά της νίκης και τα σκληρά μαθήματα στις ήττες. Αυτά δημιουργούν αναμνήσεις που διαρκούν για μία ολόκληρη ζωή».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το BLACK FLAME RISING εδώ: https://www.sport24.gr/black-flame-rising/