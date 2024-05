Mε συμμετοχές από 12 χώρες το Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour

Οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ από την Ευρώπη, ο ιδανικός καιρός, το εντυπωσιακό γήπεδο γκολφ του Porto Carras και οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις του Porto Carras Grand Resort, συνέθεσαν ένα μοναδικό σκηνικό για το διεθνές τουρνουά γκολφ Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour που διεξήχθη στις 14 με 18 Μαΐου 2024, στη χερσόνησο της Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Σε ένα από τα ομορφότερα και πιο ειδυλλιακά τοπία της Ελλάδας και στο μοναδικό γήπεδο γκολφ στη Βόρεια Ελλάδα, 18 οπών και par 72, με θέα στο Αιγαίο και στα εκπληκτικά πευκοδάση στο όρος Ίταμος, συγκεντρώθηκαν γκολφέρ από 12 χώρες όπως Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Σουηδία, Τσεχία και Ελλάδα.

Το τουρνουά γκολφ, συνέβαλε στην ανάδειξη και προώθηση του γκολφικού τουρισμού της Βόρειας Ελλάδας, με τους επισκέπτες του να απολαμβάνουν τον τέλειο προορισμό παίζοντας γκολφ ανάμεσα σε αμπελώνες του κτήματος, στις εντυπωσιακές τρεις λίμνες του γηπέδου, σε κουκουναριές και ελαιόδεντρα και να συμμετέχουν σε πολλές παράλληλες δραστηριότητες.

FootGolf με την ομάδα των Legends 2004

Με τη βοήθεια του Επίσημου Αερομεταφορέα του τουρνουά, της AEGEAN, πραγματοποιήθηκε το συναρπαστικό FootGolf. Οι θρύλοι του ποδοσφαίρου και πρωταθλητές Ευρώπης Ζήσης Βρύζας, Φάνης Κατεργιαννάκης, Άγγελος Μπασινάς, Βασίλης Τσιάρτας, Τάκης Φύσσας και Κώστας Χαλκιάς που κατέκτησαν το Euro 2004 με την εθνική μας ομάδα, καθώς επίσης, ο διεθνής ποδοσφαιριστής Νίκος Λυμπερόπουλος βρέθηκαν στο Porto Carras Grand Resort. Αρκετοί εκ των διεθνών, κλήθηκαν να τοποθετήσουν μία μπάλα ποδοσφαίρου σε τρύπες μεγαλύτερες από αυτές του γκολφ με όσο το δυνατόν λιγότερα χτυπήματα.

Οι κανόνες του παιχνιδιού ακολούθησαν περισσότερο αυτούς του γκολφ και λιγότερο του ποδοσφαίρου, προσφέροντας ένα απολαυστικό άθλημα γεμάτο διασκέδαση, χαρά, ποδόσφαιρο και γκολφ! Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία στο πρόγραμμά τους να απολαύσουν τις εγκαταστάσεις του Porto Carras συμμετέχοντας σε ένα golf clinic, σε μια βόλτα με σκάφος καθώς επίσης και σε ένα wine tasting στον μεγαλύτερο ενιαίο βιολογικό αμπελώνα της Ελλάδας, του Domaine Porto Carras.

Οι Αγώνες Γκολφ

Το πρόγραμμα του Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour, στο βραβευμένο, ως το κορυφαίο ξενοδοχείο γκολφ στην Ελλάδα Porto Carras Grand Resort, ξεκίνησε την Τετάρτη 15 Μαΐου με practice round για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ το βράδυ υποδέχτηκε τους καλεσμένους του στο Welcome Cocktail by Domaine Porto Carras. Οι γκολφέρ απόλαυσαν τα εκπληκτικά cocktails by Domaine Porto Carras και τα δροσιστικά mocktails by Souroti.

Tην Πέμπτη 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο 1ος γύρος του Pro-Am και την Παρασκευή 17 Μαΐου έγινε αντίστοιχα ο 2ος γύρος. Το Σάββατο 18 Μαΐου, η αγωνιστική δράση ολοκληρώθηκε με το Open Tournament για τους επαγγελματίες και το Individual για τους ερασιτέχνες.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων οι γκολφέρ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν στον χώρο των εγγραφών και στους σταθμούς τροφοδοσίας, καφέ από τις καφετιέρες υψηλής ποιότητας της Miele, μπάρες πρωτεΐνης από τα Lidl, νερά Souroti, μπύρες Sknipa, ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι και φρούτα.

Οι νικητές του τουρνουά

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα στο Awards Gala Dinner που περιλάμβανε τις βραβεύσεις των νικητών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η έγκριτη δημοσιογράφος Έφη Αλεβίζου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονεμήθηκε ένα τιμητικό βραβείο στη μνήμη του αείμνηστου και πρώην προέδρου της Aegean Airlines, κ. Θεόδωρου Βασιλάκη για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του γκολφ στην Ελλάδα. Το βραβείο παρέλαβε από τον Golf and Sports Manager του Porto Carras Grand Resort, κ. Παναγιώτη Σαμπαζιώτη, η General Legal Counsel της Aegean, κα. Κάτια Αβραμίδου. Επίσης, ένα ακόμα τιμητικό βραβείο δόθηκε στην εθνική ομάδα των Legends 2004, των πρωταθλητών Ευρώπης του 2004. Το βραβείο παρέλαβε από τον Γενικό Διευθυντή του Porto Carras Grand Resort, κ. Κωνσταντίνο Αγγλόπουλο, ο πρόεδρος των Legends 2004, Τάκης Φύσσας.

Στις ομάδες, για το Pro-Am τουρνουά, πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η ομάδα των Παπαδόπουλου, Αβραμίδου, Μαλτεζάκη, Πιπερά, δεύτερη βγήκε των Χρήστου Νικόπουλου, Γκότση, Werner και Καλογήρου, ενώ τρίτη τερμάτισε η ομάδα των Θέμη Γκίνη, Fistrek, Hoppen, Φασόη. Στις ειδικές ομαδικές βραβεύσεις πρώτη ομάδα την πρώτη ημέρα ήταν η ομάδα των Σοφρώνη, Μπουντή, Van Duijne, Φραγκίστα και δεύτερη η ομάδα των Elli, Marian Abrashev, Alexander Abrashev, Τουργαΐδη.

Σε ατομικό επίπεδο, πρωταθλητής στους Pro αναδείχτηκε ο Σουηδός Henrik Engdahl.

Στην κατηγορία Amateur Gross πρώτος βγήκε ο Alexander Abrashev, δεύτερος ο Christian Werner και τρίτος ο Marian Abrashev.

Στην κατηγορία Amateur Net πρώτος βγήκε ο Αναστάσιος Γκότσης, δεύτερος ο Φίλιππος Πιπεράς και τρίτος ο Γιώργος Καρακάσης.

Το Longest Drive της πρώτης ημέρας κέρδισε ο Christian Werner και της δεύτερης ημέρας ο Αναστάσιος Γκότσης, ενώ στην κατηγορία Closest To The Pin, την πρώτη μέρα κέρδισε ο Πέτρος Τουργαΐδης και τη δεύτερη ο Μιχάλης Αρχαγκελίτης.

Οι καλεσμένοι της βραδιάς απόλαυσαν το ειδικά σχεδιασμό μενού με μοναδικές αλμυρές και γλυκές «γκολφικές» επιλογές, cocktails και mocktails by Souroti και εξαιρετικά κρασιά by Domaine Porto Carras.

Οι νικητές του τουρνουά εκτός από έπαθλα έλαβαν ειδικά δώρα από τους Domaine Porto Carras και Sknipa.