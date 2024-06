Απίστευτο σκηνικό στο Ντόρτμουντ: Αλβανός οπαδός περπατούσε πάνω στον πάγκο! (vid)

Συγκεκριμένα, ένας οπαδός με φανέλα της Αλβανίας, σκαρφάλωσε στην οροφή των πάγκων περπατούσε και έκανε κίνηση ότι θα πέσει πάνω στους παίκτες, προκαλώντας την κινητοποίηση των ανθρώπων του γηπέδου.

Επειτα από αρκετά λεπτά, η ασφάλεια του γηπέδου ανέβηκε στον πάγκο, συνέλαβε τον Αλβανό οπαδό και τον απομάκρυνε, με την αναμέτρηση να συνεχίζεται για τα λίγα λεπτά που απέμεναν.

Albanian fan walking on bench roof threatening to jump on players walking off pitch#ITAALB #Euro2024 pic.twitter.com/pmyspH5BPA