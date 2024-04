Νεκρός από πυροβολισμό 24χρονος διεθνής αμυντικός (pic)

Ο Λουκ Φλερς, ο οποίος αγωνιζόταν στην ομάδα Κάιζερ Τσιφς της Νοτίου Αφρικής, βρήκε τραγικό θάνατο το βράδυ της Τετάρτης (3/4) σε πρατήριο καυσίμων στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Οι συνθήκες της τραγωδίας δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα από τις τοπικές αρχές, ωστόσο σύμφωνα με τη Marca ο άτυχος ποδοσφαιριστής δέχθηκε πυροβολισμό στην προσπάθειά του να γλυτώσει την απαγωγή του ή την κλοπή του αυτοκινήτου του από τους εν λόγω εγκληματίες.

Ο αντισυνταγματάρχης Μαβέλα Μασόντο μίλησα για το γεγονός στα τοπικά ΜΜΕ:«Οι ύποπτοι τον σημάδεψαν με ένα πυροβόλο όπλο και τον έβγαλαν από το όχημά του και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν μια φορά στο πάνω μέρος του σώματος».

Ο σύλλογος που αγωνιζόταν, Κάιζερ Τσιφς, τον αποχαιρέτησε τονίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο έχασε τη ζωή του ο Φλερς ήταν τραγικός.

Ο Φλερς είχε εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Νοτίου Αφρικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες.



It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.



Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.



The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41