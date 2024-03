Έγραψε ιστορία ο Μπέλιγχαμ: Ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της LaLiga με double σε γκολ και ασίστ!

Ο νεαρός Άγγλος χαφ με την ασίστ που έβγαλε στον Ροντρίγκο στη νίκη της Ρεάλ επί της Μπιλμπάο έφτασε τις 10 ασίστ και κατέγραψε ένα ιστορικό στατιστικό με double double σε γκολ και τελικές πάσες.

Συγκεκριμένα, ο Μπέλιγχαμ πλέον μετράει 20 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της La Liga που σημειώνει την συγκεκριμένη επίδοση.

10 - @realmadriden midfielder Jude Bellingham is the first LaLiga player to reach double figures for both goals (20) and assists (10) this season in all competitions. Galactic. pic.twitter.com/1dwhvrRuP4