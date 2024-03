Super League 2: Tο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στα Playoffs και Playouts

Η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα αναλυτικά το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των Playoffs και Playouts

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σας κοινοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής Play Off και 1ης αγωνιστικής Play Out του Πρωταθλήματος Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.



Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF



ΣΑΒΒΑΤΟ 30.03.2024

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β’ – ΑΕΛ (14:00 / sl2.muvi.com)



ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Λεβαδειακός – Νίκη Βόλου (16:00 / sl2.muvi.com)



Ρεπό: Μακεδονικός



Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT



ΣΑΒΒΑΤΟ 30.03.2024



ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αναγέννηση Καρδίτσας – Καμπανιακός (16:00 / sl2.muvi.com)



ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, ΠΟΤ Ηρακλής – Κοζάνη (16:00 / sl2.muvi.com)



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β’ – Αιολικός (16:00 / sl2.muvi.com)



ΚΥΡΙΑΚΗ 31.03.2024



ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Χανιά (14:30 / Action 24)



ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens Kallithea – Ιωνικός (16:45 / Action 24)



Ρεπό: Ηλιούπολη



Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT



ΣΑΒΒΑΤΟ 30.03.2024



ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Παναθηναϊκός – Διαγόρας (16:00 / sl2.muvi.com)



ΜΑΡΚΟΜιΧΕΛΑΚΕΙΟ, Γιούχτας – Αιγάλεω (16:00 / sl2.muvi.com)



Π.Κ. ΡΕΝΤΗ, Ολυμπιακός Β’ – Παναχαϊκή (16:00 / sl2.muvi.com)».