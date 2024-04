Επιστροφή στον... τόπο του εγκλήματος: Μέλη της «χρυσής» Εθνικής του 2005 στήριξαν τον Σπανούλη (pics)

Στο ίδιο γήπεδο, όπου η Εθνική Ελλάδας έγραψε ιστορία το 2005 με την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ και του χρυσού μεταλλίου, οι ήρωες εκείνης της ιστορίας έδωσαν ξανά το παρών.

Νίκος Ζήσης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Δήμος Ντικούδης και Γιάννης Μπουρούσης βρέθηκαν στην Belgrade Arena για να στηρίξουν τον φίλο και άλλοτε συμπαίκτη τους και πλέον προπονητή του Περιστρείου, Βασίλη Σπανούλη, Οι τρεις πρώτοι βέβαια μαζί με τον Σπανούλη ανήκουν σε διαφορετικά πόστα στην Εθνική και μαζί τους ήταν και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Παρόντες στο γήπεδο και άλλα μεγάλα ονόματα της Euroleague. Κέβιν Πάντερ και Τζέιμς Νάναλι από την Παρτιζάν, Γιάγκο Ντος Σάντος και Μπρούνο Καμπόκλο από τον Ερυθρό Αστέρα είδαν από κοντά τον ημιτελικό του Περιστερίoυ με την Τενερίφη, ενώ μεταξύ άλλων στο γήπεδο ήταν και ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ρέμπρατσα αλλά και ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα.

📍 Star-studded sidelines at the #BasketballCL Final Four in Belgrade! pic.twitter.com/IjPMznYCBa