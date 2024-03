Θρήνος στην Ιταλία: Έφυγε ο CEO της Φιορεντίνα, Τζουζέπε Μπαρόνε

Δεν τα κατάφερε τελικά ο Τζιουζέπε Μπαρόνε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών. Ο CEO της Φιορεντίνα υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο λεωφορείο την ώρα που η αποστολή της ομάδας ταξίδευε για το ματς με την Αταλάντα (αναβλήθηκε το ματς) και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Με νέα της ανακοίνωση η Φιορεντίνα έκανε γνωστό πως ο Μπαρόνε δεν βρίσκεται πλέον κοντά μας, με την είδηση να βυθίζει στη θλίψη ολόκληρο το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Η ανακοίνωση της Φιορεντίνα:



Με βαθιά θλίψη και απέραντη θλίψη, η Φιορεντίνα χάνει σήμερα το σημείο αναφοράς της, μια φιγούρα που σημάδεψε την πρόσφατη ιστορία του συλλόγου και που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ο Γενικός Διευθυντής Τζουζέπε Μπαρόνε, μετά την ασθένεια που σημειώθηκε την Κυριακή, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «San Raffaele» του Μιλάνου.



Ο Ρόκο Κομίσο και η οικογένειά του, οι Ντανιέλε Πραντέ, Νικολάς Μπουρντίσο, Αλεσάντρο Φεράρι, Βιντσέντσο Ιταλιάνο, Κριστιάνο Μπιράγκι και όλη η Φιορεντίνα νιώθουν βαθιά λυπημένοι για την τρομερή απώλεια ενός ανθρώπου που πρόσφερε τον μεγάλο του επαγγελματισμό, την καρδιά του και το πάθος του για αυτά τα χρώματα, ενός φίλου. Διαθέσιμος και πάντα ανοιχτός ανά πάσα στιγμή, τόσο στις πιο χαρούμενες όσο και στις πιο δύσκολες.



Όλος ο κόσμος των βιόλα αγκαλιάζει με μια συγκινημένη αγκαλιά με τη σύζυγό του Καμίλα, τα παιδιά του και ολόκληρη την οικογένεια του Μπαρόνε αυτή την περίοδο της τεράστιας απελπισίας.

Fiorentina CEO Joe Barone has passed away.



Thoughts with his family. Rest in peace, Joe. pic.twitter.com/uVVLQ8Wco9