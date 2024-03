Απίστευτο: Μέλη της διοίκησης της Φενέρ ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με οπαδούς της Τράμπζονσπορ (vid)

Ολοένα και πιο σοκαριστικά είναι τα video που βγαίνουν στην επιφάνεια από τα σοβαρότατα επεισόδια που διαδραματίστηκαν στο φινάλε του ντέρμπι ανάμεσα στην Τράμπζονσπορ και την Φενέρμπαχτσε.

Όπως φαίνεται από video που κυκλοφορεί στα Social Media τα επεισόδια επεκτάθηκαν από τον αγωνιστικό χώρο στο σημείο που βρίσκονταν τα μέλη της διοίκησης της Φενέρμπαχτσε.

Όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό, οι διοικητικοί της αντιπάλου του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Conference League, προέβησαν σε ανταλλαγή αντικειμένων με οπαδούς της Τράμπζονσπορ.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν οι οπαδοί της Τράμπζονσπορ, κομμάτι από μάρμαρο που εκτοξεύτηκε από μέλος της διοίκησης της Φενέρμπαχτσε βρήκε στο κεφάλι φίλαθλο, με αποτέλεσμα να ματώσει!

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

17/03/2024 Turkey🇹🇷 Trabzonspor - Fenerbahçe.



Fenerbahçe board members clashed with Trabzonspor fans...



They threw objects, which hit a fan on the head. Totally crazy scenes tonight. pic.twitter.com/bjih7h18ul