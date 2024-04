Έφτασε τις 13 σερί νίκες στη Μαδρίτη ο Αλκαράθ (vids)

Εξαιρετικός ο 20χρονος Ισπανός, σταμάτησε με 6-3, 6-3 σε μόλις 75 λεπτά τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Βιλτ (Νο.63) και έκλεισε θέση στη φάση των «16» του Madrid Open, όπου θα συναντήσει τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Ο φορμαρισμένος Γερμανός πέτυχε καλή νίκη επί του Ούγκο Ουμπέρ με 7-5, 6-4 και ψάχνει τώρα ρεβάνς για την ήττα του από τον Κάρλος στον περσινό τελικό της διοργάνωσης!

Στην ισπανική πρωτεύουσα παραμένει και ο Χούμπερτ Χούρκατς, που τρέχει πλέον ρεκόρ 8-1 στη φετινή χωμάτινη σεζόν. Ο 27χρονος Πολωνός, Νο.9 στον κόσμο, απέκλεισε με 6-4, 7-6(2) τον Ντάνιελ Αλτμάιερ και θα παίξει στον τέταρτο γύρο με τον Τέιλορ Φριτζ, που επικράτησε του Σεμπαστιάν Μπάες με 6-2, 6-3.

