Αποχωρεί ο Ζιρού από τη Μίλαν, συνεχίζει στο MLS

«Τα επόμενα δύο παιχνίδια μου θα είναι τα δύο τελευταία με τη Μίλαν. Θα συνεχίσω την καριέρα μου στο MLS. Είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα έχω πετύχει με τη φανέλα των "ροσονέρι" αυτά τα τρία χρόνια.

Αυτό είναι η σωστή στιγμή να το ανακοινώσω. Οπότε, η ιστορία μου με τη Μίλαν τελειώνει φέτος, αλλά θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ζιρού, ο οποίος πλέον ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μακριά από την Ευρώπη.

Το παρακάτω αναρτήθηκε στα social media της Μίλαν, αποκτώντας έτσι επίσημη μορφή. Τη φετινή περίοδο ο Ζιρού μέτρησε 16 γκολ και εννιά ασίστ σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Κατά τη θητεία του στη Μίλαν κατέκτησε το Scudetto τη σεζόν 2021-2022.

Oli has something to say 💌😢 #MerciOlivier #SempreMilan