Αναβλήθηκε το Νταντί-Ρέιντζερς

Το παιχνίδι της 30ης αγωνιστικής ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή (17/3), αλλά αναβλήθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Η απόφαση αυτή για την μη διεξαγωγή του αγώνα ελήφθη σήμερα το πρωί μετά τη δεύτερη επιθεώρηση του γηπέδου της Νταντί από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Εκεί διαπιστώθηκε η ακαταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου και αυτός ο παράγοντας οδήγησε στην αναβολή.

Match Postponed – Rangers



Following the referee’s second pitch inspection this morning, today’s cinch Premiership match with Rangers has been postponed.



Recent rainfall has meant the pitch has become waterlogged and the match has been called off.#thedee pic.twitter.com/OxC8hmcs2J