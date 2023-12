«Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει πρόταση για τον Σάμι Μάε»

Η απόκτηση κεντρικού αμυντικού αποτελεί την πλέον βασική προτεραιότητα για τους Πράσινους στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ελέω των απουσιών που υπάρχουν στα μετόπισθεν και ένα νέο όνομα που έρχεται στο προσκήνιο είναι του Σάμι Μάε.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του TeamTalk, Φρέιζερ Γκίλαν, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει πρόταση για την απόκτηση του Βέλγου στόπερ για τον οποίο ενδιαφέρονται κι άλλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Ο Μάε είναι διεθνής με το Μαρόκο (10 συμ.) και μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν από την Φερεντσβάρος. Το περασμένο καλοκαίρι μάλιστα το όνομά του είχε "παίξει" και για την ΑΕΚ.

Στην ουγγρική ομάδα, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον ενδιάμεσο γύρο του Conference League, ανήκει την τελευταία τριετία και τη φετινή σεζόν μετράει συνολικά 19 συμμετοχές με 3 γκολ στο ενεργητικό του.

Στο πρωτάθλημα μπορεί να μην είναι βασικός (7 συμμετοχές) ο 27χρονος αμυντικός, αλλά στους ομίλους του Conference ξεκίνησε στα τέσσερ από τα έξι παιχνίδια της ομάδας του. Παλαιότερα αγωνίστηκε επίσης στις Σταντάρ Λιέγης -από την οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα- και Σιντ Τρουίντεν.

Exclusive: Understand Panathinaikos are readying an offer for Ferencváros defender Samy Mmaee. #paofc #fradi



Mmaee is wanted by a number of clubs round Europe and his brother Ryan moved to Stoke City in the summer. @TEAMtalk. pic.twitter.com/J0cOi3RXHw