Ο Γκβάρντιολ θα μπορούσε να πετύχει χατ τρικ και να γράψει ιστορία, αλλά... (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, νίκησε στο «Κρέιβεν Κότατζ» τη Φούλαμ εύκολα με 4-0, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της Premier League, και συνεχίζει την πορεία της προς την κατάκτηση και του φετινού τίτλου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κροάτης άσος, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και έχει πια επτά τέρματα στα τελευταία πέντε παιχνίδια του με τους «Πολίτες».

Και θα μπορούσε ο Γκβάρντιολ να έχει γράψει ιστορία και να γίνει ο πρώτος αμυντικός που πετυχαίνει χατ τρικ στην Πρέμιερ Λιγκ, αν δεν άφηνε τον Άλβαρες να εκτελέσει ένα πέναλτι.

«Άλλα δύο γκολ, είμαι χαρούμενος. Φυσικά, συζητούσαμε να χτυπήσω εγώ το πέναλτι. Είπα ότι θα ήθελα να το πάρω, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο εκτελεστής. Έτσι στο τέλος ήταν ο Χούλιαν και είμαι χαρούμενος που έβαλε το γκολ» είπε μετά τον αγώνα ο Κροάτης.

No defender has ever scored a hat-trick in the history of the Premier League.



Joško Gvardiol, who was on a brace vs. Fulham, decided to let Julián Álvarez take the spot kick when asked by Kyle Walker 😲 pic.twitter.com/73B89lztfD