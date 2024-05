Η «Εquipe» αποχαιρέτησε τον Μπαπέ στα... ισπανικά (pic)

Με ένα βίντεο που ανέβασε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γάλλος σούπερ σταρ ανακοίνωσε στους ποδοσφαιρόφιλους την απόφασή του να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν με την ολοκλήρωση της φετινής περιόδου.

Σε αυτό το μήνυμά του ο Μπαπέ δεν κάνει καμία αναφορά στην ομάδα στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτσι, η γαλλική εφημερίδα τον αποχαιρετά στο πρωτοσέλιδό της με «Adios», δηλαδή «Αντίο» στα ισπανικά, αλλά και με «Gracias», δηλαδή «Ευχαριστώ», επίσης στα ισπανικά...

L'equipe have said 'goodbye and thank you' to Kylian Mbappé on their front page, but in Spanish. pic.twitter.com/AnaKQzCQBk