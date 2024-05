Νότια Αφρική: Άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια πέντε ημέρες μετά την κατάρρευση κτιρίου

Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε χθες, Σάββατο (11/05) ζωντανός από τα ερείπια κτιρίου κατοικιών υπό κατασκευή το οποίο κατέρρευσε τη Δευτέρα στην πόλη Τζορτζ της Νότιας Αφρικής, ένα “θαύμα” που έγινε δεκτό με χειροκροτήματα από τους διασώστες.

“Είναι το θαύμα στο οποίο ελπίζαμε“, ανακοίνωσε χθες ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Άλαν Γουίντε στο Χ.

“Όταν κατεβήκαμε κοντά στην πλάκα (του μπετόν) την οποία είχαμε ανασύρει (…) ακούσαμε κάποιον στο εσωτερικό και διακόψαμε όλες τις δραστηριότητες των βαρέων μηχανημάτων”, εξήγησε ο Κόλιν Ντέινερ επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης.

“Μας είπε ότι κάτι βαρύ είναι πάνω στα πόδια του και αυτό μας ανησύχησε καθώς είχε περάσει πολύ καιρό κάτω από τα ερείπια”, σημείωσε ο Ντέινερ.

Τελικά ο άνδρας απεγκλωβίστηκε έπειτα από πολλές ώρες προσπαθειών και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Σε βίντεο που ανήρτησαν αργότερα οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι πρόκειται για τον 32χρονο Γκάμπριελ Γκουάμπε ο οποίος δήλωσε: “γεια σας παιδιά, είμαι καλά τώρα (…) τώρα πάνε όλα καλά, ευχαριστώ“.

“Ο Γκουάμπε αναρρώνει καλά (…) δεν είχε παρά ελαφρά τραύματα”, επεσήμαναν οι αρχές.

