Κίνηση-ματ της Αλ Αχλί: Έκλεισε το μεγάλο ταλέντο της Ισπανίας!

Ο νεαρός μέσος θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα του ισπανικού ποδοσφαίρου, έχοντας 56 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Θέλτα, με 10 γκολ και 4 ασίστ στο ενεργητικό, αποτελώντας το βαρόμετρο της μεσαίας γραμμής.

Ο Βέιγκα, μάλιστα έφτασε μια ανάσα από την μετακίνησή του στη Νάπολι, όμως η Θέλτα την τελευταία στιγμή ανέβασε τις απαιτήσεις της και το deal οδηγήθηκε σε ναυάγιο, με την Αλ Αχλί να κάνει δυναμικό μπάσιμο.

Οι Σαουδάραβες, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο τα ξημερώματα της Πέμπτης, ήρθαν σε συμφωνία τόσο με την Θέλτα, όσο και με τον 21χρονο ποδοσφαιριστή και είναι έτοιμοι να αποκτήσουν ένα από τα κορυφαία ταλέντα του ισπανικού ποδοσφαίρου.

EXCLUSIVE: Gabri Veiga to Al Ahli, here we go! Bid accepted by Celta, player also said yes 🚨🟢🇸🇦



Coach Jaissle was crucial for Veiga to accept.



Al Ahli sign their secret top target.



Saudi side want to invest on world best talents — and now they also got the gem Gabri Veiga. pic.twitter.com/8xfOMyiUTS