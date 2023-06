Με τεσσάρα το ντεμπούτο του Μπιέλσα στον πάγκο της Ουρουγουάης

«Το συλλογικό μας παιχνίδι ήταν αρκετά καλά οργανωμένο, δυναμικό, γρήγορο», τόνισε ο 67χρονος προπονητής και συνέχισε: «Είχαμε τον έλεγχο της μπάλας και του ρυθμού, ενώ το παιχνίδι μας, ήταν καλύτερο στα πλάγια, παρά στον άξονα».

Χωρίς τους αστέρες της ομάδας, Λουίς Σουάρες, Εντινσον Καβάνι και Φερνάντο Μουσλέρα, που δεν κλήθηκαν από τον Μπιέλσα, αλλά και απόντων των Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ντάρβιν Νούνιες, Ροντρίγκο Μπετανκούρ, Τζιορτζιάν Ντε Αρασκαέτα και Ρόναλντ Αραούχο, ο έμπειρος τεχνικός φαίνεται να «επενδύει» σε νέα πρόσωπα.

Τα τέρματα για την εθνική Ουρουγουάης, σημείωσαν οι Ματίας Αρέθο (8`), ο οποίος έχασε και πέναλτι στο 26ο λεπτό, Ροντρίγκο Σαλαζάρ (36`, 82`) και Μπράιαν Ροντρίγκες (55`), ενώ το «γκολ της τιμής» για την Νικαράγουα, πέτυχε ο Λουϊς Κορονέλ, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Επόμενος αγώνα για την «σελέστε» θα είναι αυτός με αντίπαλο την Κούβα στις 20 Ιουνίου, σε μία αναμέτρηση, που αναμένεται να συνεχίσει τις δοκιμές, ενώ η κατάσταση θα «σοβαρέψει» τον προσεχή Σεπτέμβριο, με τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

2-0 Uruguay



