Europa League: Αυτά είναι τα 10 καλύτερα γκολ της σεζόν 2022-23, στην 7η θέση του Μπακασέτα

Η λίστα με τα δέκα καλύτερα γκολ του Europa League της περασμένης σεζόν ανακοινώθηκε από την UEFA και είναι θεαμαρικά.

Στην πρώτη θέση, βρίσκεται το ακροβατικό τακουνάκι του Λορένζ Ασιόν της Ρεν κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας. Στην έβδομη θέση υπάεχει ελληνική... εκπροσώπηση, καθώς βρίσκεται το δυνατό σουτ από μακριά του Τάσου Μπκασέτα που κατέληξε στα δίχτυα της Φερεντσβάρος με την βοήθεια της κάθετης δοκού.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν το γκολ του Πένδρο Γκονσάλβες λίγα μέτρα μετά την γραμμή της σέντρας κόντρα στην Άρσεναλ και το πλασέ στο «παραθυράκι» της εστίας της Ναντ από τον Άνχελ Ντι Μαρία.

Απολαύστε τα...

🏅 Lorenz Assignon's acrobatic finish is your #UEL Goal of the Tournament ⚽️👏#UELGOTT || @Heineken pic.twitter.com/a3WZe9oDBk