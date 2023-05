Σοκ στο Βασιλεία-Φιορεντίνα: Κατέρρευσε οπαδός - Προσωρινή διακοπή στο ματς (pics)

Συγκεκριμένα, στο 2ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης, η Φιορεντίνα κέρδισε κόρνερ, ωστόσο οι παίκτες της ζήτησαν άμεσα να σπεύσει γιατρός στην κερκίδα, αφού φίλαθλος των «Βιόλα» αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας.

Άμεσα οι γιατροί του αγώνα έσπευσαν στον άτυχο φίλαθλο για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, με την αναμέτρηση να διακόπτεται για αρκετά λεπτά.

Ο φίλος της Φιορεντίνα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μετά από διακοπή που διήρκεσε περίπου 10 λεπτά το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

The game has been halted while medics try to reach a Fiorentina fan in the away end. #UECL #FCBFIO pic.twitter.com/hWlrJxlrpA