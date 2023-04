Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, οδηγεί την κούρσα των σκόρερ οδηγώντας την Μίντλεσμπρο στα play off ανόδου στην Premier League.

Ο Άγγλος επιθετικός, έχει σημειώσει 28 γκολ σε 36 συμμετοχές στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία της Αγγλίας και πλέον οδεύει ολοταχώς και για το βραβείο του πρώτου σκόρερ.

🏆 The Player of the Season sponsored by @SkyBet, goes to @Boro's Chuba Akpom! 👏



