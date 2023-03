Ο Οζίλ κατέγραψε 254 συμμετοχές σκοράροντας παράλληλα και 44 γκολ με την φανέλα της Άρσεναλ, με τον σπουδαίο Γερμανό να ανακοινώνει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Με ένα βίντεο μέσα από τα social media της, η Άρσεναλ θυμήθηκε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του στα χρόνια της παρουσίας του στο Εmirates.

Thanks for the memories - wishing you all the best in your retirement, Mesut ❤️ pic.twitter.com/sqDFl3esj2