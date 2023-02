Ζήσε το… WTF σου στην Ελλάδα!

Yolo (you only live once)!

Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας τις κριτικές θα περίμενες κάτι πολύ πιο επιβλητικό. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ήταν έτσι κι αλλιώς ένα από τα πρόσωπα στην Τούμπα, αφού επέστρεψε ως αντίπαλος του ΠΑΟΚ σε ένα γήπεδο που έζησε σπουδαίες στιγμές, και με την απόδοσή του έκρινε σε μεγάλο βαθμό το ματς. Μόνο που το έκρινε κυρίως στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού είχε τέσσερις καθοριστικές επεμβάσεις μέχρι το 16’ και μετά μπορεί να του πιστωθεί μία ακόμα στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα. Ακόμα, όμως, και το πρώτο δεκαπεντάλεπτο αρκεί για να καταλάβεις. Εκεί όπου τα συναισθήματα είναι ακόμα έντονα, ο Πασχαλάκης έδειξε ότι ήταν 100% πνευματικά έτοιμος και συγκεντρωμένος για αυτό το ματς.

Είναι ένα γκολ από εκείνα που διδάσκονται στα σεμινάρια. Κι όλα ξεκινούν από τον τερματοφύλακα. Πρώτα σε βοηθάει να αποφύγεις το έμφραγμα και μετά σου επιτρέπει να δεις την ομάδα σου να αναπτύσσεται με υποδειγματικό τρόπο και να φτάνει στο γκολ. Όλα αυτά τα έζησε και τα είδε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Λεωφόρο, με το 0-1 με το 1-0 να απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους, αλλά σε αυτό το ελάχιστα συνέβησαν τα εξής: Η απόκρουση και η ευστροφία του Μπρινιόλι, η κούρσα του Βαγιανίδη, η ντρίμπλα του Ιωαννίδη και το ιδανικό τελείωμα του Κλέινχεϊσλερ για να πετύχει ο Παναθηναϊκός ένα από εκείνα τα γκολ που δεν ξετρελαίνουν τον κόσμο, αλλά ξετρελαίνουν τους προπονητές.