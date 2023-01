Τέλος ο Λάμπαρντ από την Έβερτον

Η διοίκηση αποφάσισε να αλλάξει τα πράγματα στην ομάδα και στη συνάντηση που είχε μαζί του, του ανακοίνωσε πως θα υπάρξει διαζύγιο αφού επιθυμούν να βρουν έναν προπονητή που θα αλλάξει την ψυχολογία και την εικόνα της ομάδας.

Αυτό που απομένει είναι, πλέον, η ανακοίνωση από την Έβερτον για τη λύση της συνεργασίας με τον Λάμπαρντ, πράγμα που αναμένεται να συμβεί εντός των επόμενων λεπτών.

🚨 Frank Lampard has been let go as Everton manager. #EFC owner Farhad Moshiri made decision to part ways with 44yo despite huge respect & loyalty inside club + appreciation for difficult circumstances faced during tenure. Confirmation soon @TheAthleticFC https://t.co/xsbMBXawDo