«Βόμβα»: To Κατάρ έχει ως προτεραιότητα την εξαγορά της Λίβερπουλ!

Όπως είναι γνωστό οι «Reds» έχουν βγει στο... σφυρί με την τωρινή ιδιοκτησία της Λίβερπουλ να είναι διατεθειμένη να ακούσει προτάσεις για την εξαγορά της ομάδας.

Σύμφωνα, μάλιστα με το «The Anfield Talk» το Κατάρ, δίνει προτεραιότητα στην εξαγορά της Λίβερπουλ και ενδιαφέρεται σοβαρά, χωρίς όμως να έχει υπάρξει για την ώρα συμφωνία.

Για την Λίβερπουλ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από την Σαουδική Αραβία, αλλά και επενδυτές από τις ΗΠΑ, όμως οι Καταριανοί έχουν θέσει ως προτεραιότητα την εξαγορά των «Reds».

Qatar are giving priority to the acquisition of Liverpool Football Club and are seriously interested but the deal is not complete at this present moment.



