Τα «σπάει» στην Αγγλία ο Τσούμπα Άκπομ!

Πλώρη για μεγάλη μεταγραφή στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη φαίνεται πως έχει βάλει ο Τσούμπα Άκπομ. Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ κάνει σεζόν καριέρας με την Μίντλεσμπρο και με 13 γκολ είναι πρώτος σκόρερ σε όλη την Championship, στην πιο παραγωγική σεζόν της ζωής του.

Ο Άγγλος επιθετικός αναδείχθηκε παίκτης του μήνα στο δεύτερο τη τάξει πρωτάθλημα στο νησί και με τις εμφανίσεις του «φωνάζει» πως είναι για πολύ ψηλότερα!

Delighted to win @SkyBetChamp player of the month. Thank you all for the support. Gods plan. 🙏🏾♥️🏆🤝 @Boro pic.twitter.com/DfZMLIlFGL